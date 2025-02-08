В Израиль из плена ХАМАС вернулись еще три заложника

В рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС на родину вернулись еще три израильских заложника, захваченных боевиками 7 октября 2023 года. Пробывшие в плену 491 день 56-летний Охад Бен Ами, 34-летний Ор Леви и 52-летний Эли Шараби были освобождены в субботу, 8 февраля.

Передача изможденных израильтян Международному Красному Кресту представителями ХАМАС транслировалась в прямом телеэфире. В ней принимали участие десятки вооруженных автоматами боевиков с закрытыми лицами, на площади города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, где происходило освобождение заложников, собрались сотни человек.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила позднее, что освобожденные уже прибыли на территорию Израиля. По ее словам, Охад Бен Ами и Эли Шараби были похищены из своих домов в кибуце Беэри, а Ор Леви - с музыкального фестиваля Nova. Вместе с Шараби был захвачен и его брат Йоси, который погиб в плену, "его тело все еще удерживается террористами", заявила пресс-секретарь ЦАХАЛ. Жена Охада Бен Ами, Раз Бен Ами также была взята в заложники, но в ноябре 2023 года освобождена в рамках обмена Израиля на палестинских заключенных. По информации агентства dpa, Охад и Раз Бен Ами имеют, помимо израильского гражданства, также и паспорта ФРГ.

В обмен на трех заложников Израиль выпустит из тюрем 183 палестинцев

Израиль со своей стороны должен освободить 183 палестинских заключенных, включая 11 человек, приговоренных к пожизненному заключению, и 111 палестинцев, арестованных после масштабного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. После освобождения трех заложников автобус с 43 выпущенными из израильской тюрьмы Офер заключенными прибыл 8 февраля на Западный берег реки Иордан.

Шестинедельное перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС, которое призвано положить конец войне, продолжающейся более 15 месяцев, вступило в силу 19 января.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 47 500 палестинцев и еще свыше 110 600 были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.

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