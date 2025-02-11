ЕС примет контрмеры в ответ на решение Трампа о пошлинах на сталь и алюминий

Евросоюз даст решительный ответ на введение администрацией президента США Дональда Трампа специальных пошлин на импорт стали и алюминия, пообещала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на экспорт стали и алюминия [в том числе] из Европы", — заявила она.

Фон дер Ляйен назвала дополнительные сборы неправомерными и наносящими ущерб Евросоюзу. "Они не останутся без ответа и приведут к решительным и соразмерным контрмерам", — подчеркнула она. По словам главы Еврокомиссии, ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов и встанет на сторону работников, компаний и потребителей в своих странах.

Какие именно меры примет Евросоюз, фон дер Ляйен не уточнила. Как отмечает агентство dpa, считается вероятным возобновление специальных сборов на импорт произведенных в США джинсов, виски, мотоциклов, арахисового масла и других товаров. Эти тарифы, введенные ЕС в ответ на наложенные Трампом во время его предыдущего президентского срока пошлины на импорт европейской стали и алюминия, были приостановлены по согласованию с администрацией Джо Байдена.

В свою очередь еврокомиссар по торговле и экономической политике Марош Шефчович заявил в Европарламенте, что ЕС в настоящее время изучает масштаб штрафных мер Трампа и примет после этого ответные меры. Шефчович также подчеркнул, что Брюссель готов к переговорам и поиску решений, выгодных для обеих сторон.

Накануне Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и алюминия. Они коснутся всех стран, включая государства, которые ранее пользовались беспошлинными квотами. По словам представителя Белого дома, указ о повышении таможенных пошлин вступит в силу 4 марта.

Советник американского президента по экономике Питер Наварро заявил журналистам, что повышение пошлин поможет сталелитейной и алюминиевой промышленности США и укрепит нацбезопасность Америки. "Речь идет не только о торговле. Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Америке никогда не придется полагаться на иностранные государства в таких важнейших отраслях, как сталелитейная и алюминиевая", — подчеркнул он.

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