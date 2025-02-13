Автомобиль врезался в толпу в Мюнхене. Ранены по меньшей мере 27 человек

В Мюнхене автомобиль протаранил толпу в центре города, сообщает немецкий таблоид Bild. Информацию подтвердила городская полиция.

Автомобиль врезался в участников митинга профсоюза Verdi, который проводит сегодня крупную забастовку по всей Германии.

По данным полиции, инцидент произошел около 10:30 по местному времени (11:30 по рижскому). Пострадали по меньшей мере 20 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть дети. Позднее Bild сообщил, что число пострадавших выросло до 27.

"Я глубоко потрясен. Мои мысли с пострадавшими", — заявил мэр Мюнхена Дитер Райтер.

Водитель автомобиля, врезавшегося в толпу, задержан. Полиция выясняет его мотивы. Bild со ссылкой на очевидца утверждает, что водитель намеренно въехал в участников демонстрации, а полицейские открыли стрельбу по автомобилю. Официально эта информация не подтверждена.

Как пишет таблоид, по подозрению в наезде на толпу задержан 24-летний уроженец Афганистана, который ожидал решения о предоставлении ему убежища в Германии. Ранее его привлекали к ответственности за преступления, связанные с кражей и наркотиками, однако из страны не депортировали.

Министр-президент Баварии Маркус Зёдер из правой партии CSU, не дожидаясь завершения расследования, назвал случившееся "нападением" и "предположительно, терактом". Случившееся, по мнению политика, "показывает, что нужно что-то менять в Германии — и быстро".

Полиция усиливает меры безопасности на демонстрациях профсоюза Verdi в других городах Германии, где запланированы акции, сообщает Süddeutsche Zeitung.

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