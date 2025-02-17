Войска РФ нанесли удар по украинским объектам энергетики. По всей стране ввели аварийные отключения света

По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российских атак на энергетические объекты, сообщила компания "Укрэнерго" 17 февраля. По ее данным, в первую очередь отключения затронули промышленные предприятия и бизнес, а в отдельных случаях — бытовых потребителей.

Ранее энергетическая компания ДТЭК сообщила, что в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях начались экстренные отключения электричества.

По данным властей Киевской области, в результате российской атаки в ночь на 17 февраля в четырех районах повреждены частные дома, автомобили, цех и складские помещения. В Бориспольском районе ранен человек. "Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", — отметили в областной военной администрации.

Власти Киева о последствиях атаки на город не сообщали. Глава Киева Виталий Кличко лишь сообщил, что ночью в городе применяли ПВО против российских беспилотников.

В Запорожской области из-за атаки российских беспилотников повреждены складские помещения, произошли пожары, никто не пострадал, заявили в военной администрации региона.

Под удар российских беспилотников попали Холодногорский и Салтовский районы Харькова, сообщили в администрации Харьковской области. В Холодногорском районе Харькова из-за падения обломков беспилотника повреждены 14 частных домов, три женщины обратились к медработникам из-за острой реакции на стресс. В области из-за атаки беспилотников повреждены складские и административные здания, а также автомобили.

В Сумской области, по данным властей, в результате попадания российского дрона повреждена станция технического обслуживания и автомобили.

В Полтавской области, по информации областной администрации, поврежден частный жилой дом, никто не пострадал.

В результате российских обстрелов частично обесточен Херсон, сообщил глава городской военной администрации Мрочко. В Херсоне ввели графики отключения водоснабжения.

В Днепропетровской области, как заявили в региональной администрации, под артиллерийский обстрел попал Марганец, ранения получили четыре человека, один из них госпитализирован. Повреждены промышленное и коммунальное предприятия, учебное заведение, административное здание, магазины, кафе, многоквартирные и частные дома, автомобили, а также линия электропередачи.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что с вечера 16 февраля и до утра 17 февраля украинские военные сбили 83 из 147 российских беспилотников, а 59 дронов не достигли цели, упав без негативных последствий. Дроны сбили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. В результате атаки ВС РФ, заявили в Воздушных силах, пострадали Харьковская, Киевская, Полтавская и Запорожская области.

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