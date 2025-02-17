Стармер собирается обсудить перемирие в Украине с Трампом, Зеленским и затем снова с европейскими лидерами

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал после экстренного саммита по Украине в Париже, что на следующей неделе он летит в США, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом "ключевые элементы долгосрочного мира".

По словам Стармера, в ближайшие дни он поговорит и с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем европейские лидеры предполагают провести новую встречу.

Ни о каких решениях после парижского саммита в понедельник объявлено не было. Лидеры европейских стран собрались, чтобы обсудить, что им делать в связи с намерением администрации Трампа провести переговоры с Москвой без участия Европы.

"Мы еще на очень ранней стадии процесса", — сказал Стармер журналистам.

Он подчеркнул, что любое мирное соглашение должно быть гарантировано Соединенными Штатами.

"Гарантии безопасности со стороны США — единственный эффективный способ удержать Россию от нового нападения на Украину", — сказал британский премьер.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !