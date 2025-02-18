В Саудовской Аравии начались переговоры представителей США и России
Fоtо: Reuters/Scanpix/LETA

Переговоры российской и американской делегаций начались в Эр-Рияде, сообщают "Интерфакс", ТАСС и "РИА Новости".

Переговоры проходят в резиденции короля Саудовской Аравии.

Накануне в Эр-Рияд прилетели министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. В столице Саудовской Аравии также находится глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Американскую сторону представляют госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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