"Вы могли бы заключить сделку": Трамп обрушился на Украину после переговоров США и России

Президент США Дональд Трамп после переговоров российской и украинской делегаций в Эр-Рияде обрушился с критикой на Украину и заявил, что разочарован реакцией Киева, который не был привлечен к консультациям.

"Я слышал, что они расстроены тем, что у них нет места [за столом переговоров], но у них было место в течение трех лет и задолго до этого. Это можно было уладить очень легко", — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си в своей резиденции во Флориде. "Вы могли бы заключить сделку", — добавил Трамп.

Владимир Зеленский накануне заявил, что российско-американская встреча в Эр-Рияде стала для Киева сюрпризом. Он в очередной раз повторил, что решение о прекращении войны не может приниматься без Украины.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман хотел, чтобы Зеленский был на переговорах, но Вашингтон и Москва настаивали на встрече без участия Украины.

Трамп также заявил журналистам, что рейтинг Владимира Зеленского якобы "опустился до 4%", и стране необходимы выборы, тем самым фактически повторив один из основных тезисов российского президента Владимира Путина. По словам американского президента, после переговоров в Саудовской Аравии он "гораздо больше уверен" в достижении мирного соглашения.

"Они [переговоры] были очень хорошими. Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить дикое варварство. Я думаю, что у меня есть сила, чтобы положить конец этой войне, и я думаю, что все идет очень хорошо", — сказал Трамп.

Он также заявил, что поддерживает отправку европейских миротворцев в Украину в случае заключения соглашения о прекращении войны. "Если они хотят это сделать, это здорово, я полностью за", — сказал он.

Трамп допустил, что может встретиться с Владимиром Путиным до конца февраля. Когда он покидал свою резиденцию в Мар-а-Лаго, один из журналистов спросил его, состоится ли встреча до конца месяца. "Вероятно", — ответил Трамп.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров в Эр-Рияде между американской и российской делегациями заявил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно.

Переговоры в Эр-Рияде стали первой встречей на высшем уровне между Россией и США после начала полномасштабного вторжения. После нее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не приемлет размещение миротворческих сил стран НАТО в Украине ни при каком мирном соглашении. "Любое появление вооруженных сил под каким-либо другим флагом ничего не меняет. Это, конечно, совершенно неприемлемо", — сказал он.

По его словам, США и Россия намерены назначить своих послов в Москве и Вашингтоне и создать условия для "восстановления сотрудничества в полном объеме".

"Это был очень полезный разговор. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга", — сказал он.

Он повторил звучавшие ранее заявления о том, что любое расширение НАТО и присоединение к нему Украины будет прямой угрозой для России.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что убежден, что Россия готова участвовать в прекращении войны. "Сегодня первый шаг долгого и трудного пути, но важного", — добавил он.

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