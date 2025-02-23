"Редкоземельные металлы, нефть, и всё, что сможем получить". Что еще хочет Трамп взамен "вложенных в Украину денег"

Выступая на Конференции консервативных политических действий Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Москва "близки к соглашению" о прекращении войны, однако в детали вдаваться не стал. В своей почти полуторачосовой речи глава Белого дома высказался также и по своим излюбленным темам — борьбе с миграцией, тарифам и отмене программы по разнообразию и равенству. Пересказываем главное из выступления Трампа и других участников конференции.

Конференция консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC) уже давно стала неотъемлемой частью политического календаря консерваторов США. Начавшаяся в 1974 году как небольшое собрание политических сторонников, со временем СРАС превратилась в одно из самых значительных мероприятий для политиков, разделяющих консервативные ценности, и их сторонников.

Выступление Дональда Трампа прошло в завершающий, третий день СРАС. Одной из тем в его почти полуторачасовой речи стала Украина.

Трамп заявил, что США намерены заключить соглашение с Украиной не только о редкоземельных металлах, но и о других ресурсах. По его словам, США нужны эти ресурсы, чтобы "постараться вернуть вложенные в Украину деньги", поскольку европейские страны оказывали помощь Украине в форме кредитов, тогда как США — безвозмездно.

"Я имею дело с президентом Зеленским, я имею дело с президентом Путиным — я пытаюсь вернуть деньги или обеспечить их сохранность", — сказал Трамп.

Он утверждает, что Европа выделила Украине 100 млрд долларов, в то время как США дали 350 млрд долларов. "Но вот что еще хуже: Европа дала их в виде кредита, так что они получат свои деньги обратно. Мы не получили ничего, поэтому я хочу, чтобы они дали нам хоть что-то за все те деньги, которые мы вложили, и я пытаюсь уладить войну и покончить со всеми этими смертями", — продолжил американский президент.

"Поэтому мы просим редкоземельные металлы, и нефть, и всё, что сможем получить", — сказал Трамп.

По его словам, США и Россия "близки к соглашению" о прекращении войны, которую он называет "ужасной ситуацией". "Мы работаем над этим", сказал он, отказавшись далее углубляться в эту тему, так как, по его словам, две страны "находятся в середине переговоров".

В начале этой недели в Саудовской Аравии прошли первые с начала полномасштабного вторжения России в Украину переговоры Москвы и Вашингтона. Публично стороны заявили, что договорились "создать механизм консультаций для устранения факторов, вызывающих раздражение в наших двусторонних отношениях" и назначить команды на высоком уровне для начала работы по украинскому урегулированию.

После этого Трамп несколько раз обрушивался на президента Украины Владимира Зелинского с необоснованной критикой. Например, лидер США утверждал, что рейтинг доверия Зеленскому составляет всего 4%, однако это не соответствует действительности.

О чем еще сказал Трамп

В своей речи президент США не обошел вниманием и свои любимые темы: он вновь осудил трансгендерных спортсменов, участвующих в женских соревнованиях, похвалил недавно утвержденных членов кабмина и вспомнил свою победу на выборах в ноябре.

"Я единственный, кому пришлось победить двух человек", — заявил Трамп, подразумевая победу над Камалой Харрис и снятие с президентской гонки Джо Байдена. Через пару минут после этого Трамп назвал Байдена "худшим" президентом в истории США.

Глава Белого дома полагает, что в ноябре "народ дал огромный мандат" республиканцам в Вашингтоне, и, по его словам, партия собираемся им воспользоваться. Трамп пообещал создать "прочное" политическое большинство и заверил, что республиканцы добьются успеха на промежуточных выборах.

Упомянул в своем выступлении президент США и мигрантов, пересекающих южную границу страны. По словам Трампа, именно из-за этой проблемы ему "пришлось" баллотироваться в президенты вновь. После этого он перешел к другой своей излюбленной теме — тарифы.

"Слово "тариф" — мое любимое слово в словаре", — признался он под аплодисменты участников СРАС. Однако после того как его раскритиковали за подобное признание, сказал президент США, теперь он говорит, что это его четвертое любимое слово после таких слов как "жена" и "Америка". Во время выступления он пригрозил ввести тарифы против таких торговых партнеров США как Канада и Мексика, а также заявил, что США введут ответные меры против стран, которые взимают тарифы на американский импорт.

Одни из самых громких аплодисментов Трамп сорвал, когда говорил об отмене программы по разнообразию и равенству (DEI). "Я уведомил каждого сотрудника DEI, что его работа закончена", — заявил Трамп о сотрудниках правительства, работающих над программой. По его словам, он также надеется покончить с подобной практикой в частном секторе.

Сторонники этой политики говорят об исторической и социальной справедливости и указывают на исследования, демонстрирующие положительный эффект таких программ для бизнеса и организаций.

Кто еще выступал на конференции

Помимо американских политиков и чиновников, участие в конференции приняли и зарубежные гости. Среди них, например, президент Аргентины Хавьер Милей и премьер Италии Джорджия Мелони (по видеосвязи).

Милей в своем выступлении сравнил сокращения государственных расходов, которые он провел в Аргентине, с теми, которые осуществляет администрация Трампа.

"Вот почему мы подарили ему бензопилу", — сказал президент Аргентины, имея в виду свой подарок главе Департамента эффективности правительства (DOGE) Илону Маску, сделанный в первые дни СРАС. На бензопиле была выгравирована надпись "Viva la libertad, carajo", что в переводе с испанского означает "Да здравствует свобода, черт возьми". Милей использовал инструмент во время своей предвыборной кампании в 2023 году как символ сокращения госрасходов. Получив подарок, Маск тут же назвал его "бензопилой для бюрократии".

Во время выступления Милей также сообщил, что планирует провести второй этап сокращений госрасходов, которые, как он утверждает, проводятся для того, чтобы "вернуть людям богатство, которое не должно было быть у них отнято".

Лидер Аргентины заявил, что в настоящее время ведутся переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Вашингтоном и Буэнос-Айресом: оно будет "взаимовыгодным и не обременит ни аргентинских производителей, ни американских", уверял он.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила в защиту Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

В последние недели европейские лидеры были взволнованы некоторыми высказываниями Трампа и представителей его администрации. Сначала глава Пентагона Пит Хегсет на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что обеспечивать поддержку Киева должна в основном Европа, а США планируют сместить фокус с европейской безопасности на другие регионы. Затем стало очевидно, что договариваться с Россией и прекращении войны в Украине США планируют без посредников в лице Киева и Европы.

"Наши противники надеются, что президент Трамп отдалится от нас, но, зная его как сильного и эффективного лидера, я готова поспорить, что те, кто надеется на раскол, окажутся неправы", — заявила Мелони.

Она также поддержала Джей Ди Вэнса, который на прошлой неделе в Мюнхене заявил, что главная угроза для Европы исходит "изнутри". Премьер Италии полагает, что вице-президент США имел в виду "нечто более глубокое: идентичность, демократию, свободу слова".

А вот новый лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, наоборот, свое выступление на конференции консерваторов отменил — после того, как бывший главный советник и главный стратег Белого дома в первый срок Трампа Стив Бэннон сделал на сцене жест рукой, который Барделла и некоторые другие комментаторы приравняли к нацистскому приветствию.

Бэннон отверг такое сравнение. Французскому изданию Le Point Бэннон заявил, что если Барделла действительно отменил выступление из-за его жеста, то "он недостоин возглавлять Францию": "Он мальчик, а не мужчина".

Будущий лидер республиканцев

Во время CPAC ее участников спросили, кто, по их мнению, должен возглавить Республиканскую партию в 2028 году, после того как Дональд Трамп завершит свой второй президентский срок. Их ответ — вице-президент Джей Ди Вэнс.

Его хотят видеть кандидатом от республиканцев в 2028 году 61% участников конференции.

Советник Трампа Стив Бэннон получил 12% поддержки, губернатор Флориды Рон Десантис — 3%, госсекретарь Марко Рубио — 3%, а кандидат на пост посла ООН Элиз Стефаник — 3%.

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