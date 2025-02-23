Зеленский готов оставить свой пост в обмен на Украину в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть пост главы государства, если это будет означать мир в Украине, или в обмен на членство Киева в НАТО. Слова Зеленского в воскресенье, 23 февраля, привели "Украинская правда" и УНН.

"Если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, то я готов. Вторая история - могу поменять это на НАТО, если есть такие условия", - заявил он.

По словам Зеленского, он фокусируется на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет, и не собирается оставаться у власти десятилетиями.

Зеленский хотел бы видеть Трампа в качестве партнера Украины, а не посредника

Владимир Зеленский также добавил на пресс-конференции в Киеве, что хотел бы видеть президента США Дональда Трампа в качестве партнера Украины, а не просто посредника между Киевом и Москвой.

"Действительно хочу, чтобы это было больше, чем просто посредничество", - привело его слова агентство Reuters. Посреднической роли - недостаточно, заявил он.

Зеленский рассказал, что США предложили ему соглашение, по которому Украина на каждый доллар полученной помощи должна вернуть два. Президент Украины сказал, что не будет подписывать соглашение, расплачиваться по которому, по его словам, будут "10 поколений украинцев".

Он также прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон выделил Украине 350 млрд долларов, но ничего не получил взамен.

Зеленский сказал, что США выделили Киеву 100 млрд долларов — и в виде грантов, а не кредита. Поэтому он не готов признавать долг перед Вашингтоном.

Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться

Ранее, 21 февраля, президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российскому лидеру Владимиру Путину и главе украинского государства Владимиру Зеленскому необходимо встретиться, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной.

"Считаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться. Знаете, почему? Потому что мы хотим остановить убийство миллионов людей", - сказал глава Белого дома журналистам.

Ранее в тот же день Трамп в интервью Fox News Radio заявил, что не видит необходимости в участии Зеленского в переговорах о прекращении войны РФ против Украины. Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что продолжает диалог с обеими сторонами.

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