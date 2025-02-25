Россия всю ночь атаковала Украину "Шахедами" и крылатыми ракетами

Россия вновь атакует территорию Украины крылатыми ракетами и ударными беспилотниками "Шахед". Об этом со ссылкой на Воздушные силы Украины сообщает "Радио Свобода".

Крылатые ракеты запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района города Энгельс в Саратовской области и замечены над Черкасской областью, несколько раз сменив направление.

Полёты "Шахедов" фиксировались всю ночь над несколькими областями Украины. Угроза ударных БПЛА в разное время объявлялась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Донецкой, Николаевской, Житомирской, Винницкой и Черниговской областях.

В Киевской области ночью объявили воздушную тревогу и предупредили о полётах российских беспилотников. Утром военная администрация сообщила, что в результате вражеского удара в Обуховском районе ранена местная жительница. Частные дома повреждены в Фастовском районе.

В Херсонской военной администрации несколько раз сообщали о воздушной тревоге, а также рассказали, что в больницу обратилась местная жительница, пострадавшая в результате обстрела 20 февраля. Тогда российская авиабомба попала в многоэтажный дом, погибли два человека, ещё несколько, включая детей, пострадали.

Российское Минобороны заявило об атаке украинских БПЛА и утверждает, что сбило 19 дронов, большинство из них – над Брянской областью.

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