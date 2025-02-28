Российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковской области

Российские войска вечером в четверг, 27 февраля, нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковской области Украины. При этом было использовано не менее 12 дронов-камикадзе типа Shahed, сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Силы противовоздушной обороны Украины работают в усиленном режиме для защиты региона. Все профильные службы задействованы для ликвидации последствий атаки. Важно не распространять детали о местах попаданий, а также фото- и видеоматериалы, чтобы не помогать врагу. Угроза повторных ударов сохраняется", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в Харьковском районе был поврежден частный дом, при этом травмы получили два человека. В областной полиции уточнили: под обстрел попала Солоницевская община, за медицинской помощью обратились 75-летний мужчина и 68-летняя женщина. Позже Синегубов добавил, что в городе Балаклея Изюмского района в результате удара БПЛА ранен 42-летний гражданский мужчина, его госпитализировали.

Атаки на Запорожье и Сумщину

Вечером того же дня российский дрон-камикадзе попал в жилую многоэтажку в Запорожье. В результате на верхних этажах дома вспыхнул пожар, медпомощь потребовалась 82-летней женщине, рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Он опубликовал у себя в Telegram-канале фотографии последствий атаки.

В Сумской области вечером 27 февраля под ударом российских управляемых авиабомб (УАБов) оказалась Краснопольская община. Как сообщили в местной ОВА, повреждения получили многоквартирный дом и 10 частных домов. По предварительным данным, при этом никто не пострадал. Кроме того, в Глуховской общине в результате сброса взрывчатки был поврежден газопровод низкого давления, добавили в обладминистрации.

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