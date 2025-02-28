Пока Трамп грозит ЕС пошлинами, фон дер Ляйен обещает до конца года договориться с Индией о зоне свободной торговли

Евросоюз и Индия стремятся до конца года заключить соглашение о зоне свободной торговле, заявила в ходе своего визита в Дели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией станет крупнейшей сделкой такого рода в мире. Я прекрасно понимаю, что это будет нелегко. Но я также знаю, что своевременность и решимость важны, что это партнерство в нужный момент для обеих сторон", — отметила фон дер Ляйен по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По словам главы Еврокомиссии, укрепление связей с Индией станет "краеугольным камнем европейской политики Европы на ближайшие годы и десятилетия". Стороны планируют расширить сотрудничество в области торговли, технологий, безопасности и обороны. В частности, сегодня делегация Еврокомиссии обсуждают с индийскими коллегами искусственный интеллект, телекоммуникации, электромобили и полупроводники.

Евросоюз и Индия уже пытались заключить соглашение о зоне свободной торговли в начале 2010-х годов, но переговоры не привели к успеху. Их возобновили в 2021 году. Как отмечает Politico, до недавнего времени обсуждение шло вяло, но активизировалось на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом и все более агрессивной торговой политики КНР.

В среду Трамп анонсировал введение пошлин в размере 25% на все товары, которые поступают в США из стран ЕС. "Евросоюз был создан, чтобы надуть Соединенные Штаты. В этом его цель, и они хорошо с этим справились. Но теперь я президент", — подчеркнул американский лидер.

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