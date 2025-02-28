ВИДЕО. Зеленский покидает Белый дом досрочно, переговоры закончились провалом (ДОПОЛНЕНО)

Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление в Truth Social, которое можно понять, как констатацию срыва переговоров.

"Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции. И я понял, что президент Зеленский не готов к миру, в который Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу мира", — написал президент США.

"Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", — заявил Трамп.

Белый дом подтвердил, что совместная пресс-конференция, планировавшаяся после переговоров двух президентов, после их спора в Овальном кабинете отменена.

После отъезда президента Украины из Белого дома в его аккаунте в X появилось сообщение на английском и украинском языках: "Спасибо, Америка, спасибо тебе за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо @POTUS [официальный аккаунт президента США — но не лично Дональда Трампа], Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и долговечный мир, и мы работаем именно ради этого".

Источник агентства Reuters в администрации пояснил два момента:

Соглашение о минералах, которые должны были подписать Трамп и Зеленский, подписано не было.

Трамп не исключает соглашение с Зеленским, но тогда, когда Украина будет готова к конструктивному разговору.

"Это был момент чрезвычайного напряжения в Овальном кабинете"

Том Бэйтман, корреспондент Би-би-си из Белого дома:

"Без преувеличения, для Зеленского и его для страны сегодняшний визит в Вашингтон был самым критическим моментом дипломатии со дня полномасштабного вторжения России в Украину.

Мы наблюдали, как в Овальном кабинете повисло необычайное и беспрецедентное напряжение.

По сути, Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс публично отчитали украинского лидера. Началось с того, что Вэнс заявил Зеленскому, что войну нужно закончить дипломатией.

"Какая дипломатия?" — ответил на это Зеленский.

Затем вице-президент обвинил украинского президента в неуважении, что далее переросло в те удивительные сцены, которые вы только что видели и слышали.

Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности за три года американской поддержки, заявив ему, что он не том положении, чтобы говорить США, как им следует к этому относиться".

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