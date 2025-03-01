Встреча президентов Украины и США: как Трамп ответил на вопрос о странах Балтии?

На пресс-конференции Дональда Трампа и Владимира Зеленского прозвучал вопрос о странах Балтии. Тема Эстонии, Латвии и Литвы поднималась неоднократно, что в какой-то момент усилило напряженность между двумя президентами, пишет dv.ee.

"Я очень даже привержен Польше. Они находятся во враждебном окружении. [...] Страны Балтии... Они тоже находятся во враждебном окружении. Но мы будем очень даже привержены - мы привержены НАТО. Однако НАТО и европейцы должны сделать шаг вперед. И я хочу, чтобы они уравняли: сегодня мы помогаем Украине гораздо больше, чем Европа, хотя нас разделяет океан", - сказал президент США.

Тему Эстонии, Латвии и Литвы затрагивал в ходе пресс-конференции и Зеленский. Он заявил, что страны Балтии - следующие цели для Владимира Путина. Когда Зеленский в очередной раз напомнил об этом президенту США, это вызвало гневную реакцию Трампа.

"Да, вас отделяет прекрасный океан, и вы не чувствуете угрозы. Но в будущем почувствуете", - сказал Зеленский, имея в виду именно то, что после Украины Россия может напасть на страны Балтии, и тогда США будут обязаны их защитить.

"Не надо рассказывать нам, что мы будем чувствовать, - прервал его Трамп. - У вас нет хороших карт на руках <...> Вы ставите под угрозу жизни миллионов людей, играетесь с третьей мировой войной. Вы проявили огромное неуважение к стране, которая вас поддерживала гораздо чаще, чем, как многие считают, это стоило бы делать", - сказал Трамп повышенным тоном, после чего уже напряженная к тому моменту беседа накалилась еще больше, и Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Скандал в Белом доме

Как ранее писал Delfi, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Вашингтоне, которая перешла в диалог на повышенных тонах. Позже стало известно, что пресс-конференция Трампа и Зеленского по итогам встречи отменена и последний досрочно покинул Белый дом. Сделка по редкоземельным металлам отменяется.

Как отмечает "РБК-Украина", Трамп начал критиковать президента Украины после того, как Зеленский сказал о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Киев в переговорный процесс.

"Вы проявляете неуважение к нашей стране", — сказал Трамп Зеленскому. По словам президента США, Зеленский не имеет права "диктовать то, что Америка будет чувствовать". "Вы в не выгодных условиях с начала войны", — заявил президент США.

Журналистка Джеки Хайнрих со ссылкой на представителей Белого дома заявила, что Зеленский не сам решил покинуть здание, а был выгнан Трампом.

"Украинцы умоляли о перезагрузке, но Рубио и Вальц сообщили им, что Зеленскому нужно покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда он будет готов к миру", — утверждается в публикации в соцсети X.

После завершения встречи Трамп заявил, что Зеленский "не готов к миру". "Удивительно, что проявляется благодаря эмоциям, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу мира. Он проявил неуважение к США в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", — написал он.

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