Администрация Трампа ждет публичных извинений от Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа в частном порядке дала понять, что для налаживания отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским нужно, чтобы он принес публичные извинения, сообщило в субботу, 1 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

По словам собеседника агентства, многие европейские лидеры после скандальной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме и досрочного выдворения украинской делегации из Овального кабинета поддержали украинского президента, но некоторые призвали его попытаться восстановить отношения с США. К примеру, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в телефонном звонке Зеленскому сказал, что нужно уважать то, что Трамп сделал для Украины, и подчеркнул, что Зеленский должен найти способ восстановить отношения с США.

Из Вашингтона Зеленский улетел в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Тот после встречи с Зеленским, как рассказал источник Bloomberg, позвонил Трампу и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Собеседник агентства не уточняет, о чем были эти разговоры, но описывает их как "конструктивные".

Скандал в Овальном кабинете

На 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома было запланировано подписание соглашения между США и Украиной о доступе к украинским полезным ископаемым, но во время протокольного мероприятия перед подписанием Зеленский и Трамп вступили в словесную перепалку, в которую ввязался и вице-президент США Джей Ди Вэнс. В итоге Зеленский был вынужден досрочно покинуть Белый дом, подписание сделки не состоялось.

В интервью Fox News сразу после скандала Зеленский, отвечая на вопрос ведущего, не считает ли он нужным принести извинения, сказал, что благодарен США, но "не думает, что сделал что-то плохое", добавив, что "некоторые вещи нужно обсуждать без камер". Позже госсекретарь США Марко Рубио также потребовал извинений от Зеленского.

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