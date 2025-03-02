Важно подготовиться к худшему — глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала прошедший в Лондоне саммит европейских лидеров как "хорошую и откровенную дискуссию".

По ее словам, лидеры обсудили необходимость всеобъемлющих гарантий безопасности Киеву, в том числе предоставление Украине сильной позиции и обеспечение ее средствами для "укрепления и защиты".

По словам главы Еврокомиссии, это касается как экономического выживания, так и военной устойчивости Украины.

Фон дер Ляйен заявила, что "мы должны усилить оборону… мы должны сделать огромный шаг вперед", добавив, что необходим четкий план со стороны Европейского союза и общеевропейский подход.

"Сейчас нам крайне важно увеличить расходы… важно подготовиться к худшему", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она также обратилась из Лондона к президенту США Дональду Трампу, заявив: "Мы готовы вместе с вами защищать демократию, отстаивать принцип верховенства закона, согласно которому нельзя вторгаться к соседу или силой менять границы".

"В наших общих интересах предотвратить будущие войны", — добавила она.

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