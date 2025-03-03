Теракт у автовокзала в Хайфе: один погибший, четверо раненых

По меньшей мере один человек погиб и четверо получили ранения в результате теракта в Хайфе, сообщает газета Times of Israel.
Нападение произошло в районе центрального автовокзала. Погиб мужчина в возрасте около 70 лет. Среди раненых есть подросток, он находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены в больницу.
Изначально сообщалось, что один из террористов открыл стрельбу, другой напал на мирных жителей с ножом. Оба были "нейтрализованы", пишут местные СМИ.
Из более поздних пресс-релизов полиции следует, что человек, вооруженный огнестрельным оружием, возможно, не был нападавшим. При этом, по последним данным, террорист с ножом был гражданином Израиля.
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