Власти РФ объявили "нежелательной" организацией альянс европейских либеральных партий ALDE

Генеральная прокуратура РФ объявила "нежелательными" организациями объединение европейских политических партий "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE) и его молодежное крыло "Европейская либеральная молодежь".

В пресс-релизе российского ведомства ALDE названа "одной из наиболее антироссийски настроенных политических сил Европейского союза", которая "последовательно занимается дискредитацией российской внутренней и внешней политики, обвиняя органы власти в нарушении демократических принципов, прав и свобод граждан".

Организации, признанные "нежелательными", не могут работать на территории России, а гражданам страны запрещено сотрудничать с ними под угрозой уголовного преследования.

ALDE объединяет более 70 европейских либеральных партий, в том числе латвийские Attīstībai и движение Par!. Вместе с несколькими другими политическими силами этот альянс образует либеральную фракцию Renew Europe в Европарламенте, в которой состоят 75 депутатов.

Всего в российском реестре "нежелательных" организаций более 200 юрлиц: СМИ, НКО, благотворительных фондов и др. Ранее власти РФ не присваивали этот статус иностранным политическим партиям.

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