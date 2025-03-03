В Мангейме автомобиль въехал в толпу. По меньшей мере два человека погибли

В Мангейме на юго-западе Германии, когда автомобиль врезался в толпу, в понедельник погибли как минимум два человека, а несколько других получили ранения, сообщает DPA.

По данным Bild, автомобиль (предположительно, внедорожник) врезался в людей в пешеходной зоне у торгового центра. Таблоид утверждает, что погибли два человека, еще 25 получили ранения, 15 из них - тяжело.

Университетская клиника Маннгейма сообщила, что в настоящее время медицинская помощь высокого приоритета оказывается двух взрослым и одному ребенку.

Водитель автомобиля, совершившего наезд, задержан. Агентство DPA сообщает, что задержанный является гражданином Германии и в настоящее время находится в больнице, так как сам получил травмы.

Полиция считает, что в происшествии другие лица участия не принимали.

Инцидент произошел на Паражной площади в центре города, где в настоящее время находится рождественская ярмарка карнавального сезона.

Неясно, было ли это нападение или несчастный случай.

Свидетели утверждают, что автомобиль на большой скорости мчался по главной торговой улице Маннгейма (Planken), которая проходит вдоль Паражной площади, где он сбил несколько пешеходов.

Маннгейм, с населением около 320 000 человек, находится примерно в 80 километрах к югу от Франкфурта.

Если подтвердится, что инцидент был умышленным нападением, он станет третьим подобным происшествием в Германии за последние недели. В конце декабря шесть человек погибли в результате наезда на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. В феврале автомобиль протаранил демонстрацию профсоюза в Мюнхене, тогда погибли женщина и ребенок.

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