Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине в ее оборонительной войне против России до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует ему "приверженность миру". "Президент ясно дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", - заявил на условиях анонимности официальный представитель Белого дома, которого в ночь на вторник, 4 марта, цитируют мировые информагентства и американские СМИ.

Сам Трамп это решение пока не комментировал, официальной информации из Белого дома также не поступало. "Это не окончательное прекращение помощи, это пауза", - уточнил телеканал Fox News со ссылкой на представителя администрации президента США. До принятия этого решения Трамп встречался для консультаций с госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, уточняет канал. По данным агентства Bloomberg, решение коснется всего американского военного оборудования, еще не доставленного в Украину, включая оружие, находящееся в пути или ожидающее транзита через Польшу.

WSJ: Остановка поставок вооружений Киеву была рассмотрена 3 марта

Накануне вечером издание Wall Street Journal (WSJ) сообщило со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, что администрация Дональда Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия Украине и рассматривает возможность заморозки поставок из американских запасов,что ставит под прямую угрозу способность Киева противостоять продвижению российских войск. Шаги по потенциальному закрытию главного канала поставок вооружений в Украину были предприняты через несколько дней после словесной перепалки в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее подписал приказ, который исключает поставки в Украину из запрета на иностранную помощь, но высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Питер Марокко не отправил необходимое письмо в Пентагон, чтобы разрешить поступление помощи в Киев, пишет WSJ со ссылкой на источники в Белом доме. По их данным, без новых военных поставок у Украины для продолжения обороны от российского наступления в нынешнем темпе оружия хватит, скорее всего, до середины года. Отчасти это заслуга администрации прежнего президента США Джо Байдена, которая резко увеличила поставки вооружений Киеву до инаугурации Трампа, отмечает WSJ.

По подсчетам Института мировой экономики в Киле (IfW), с 2022 года объем американской помощи Украине составил 114,2 миллиарда долларов (около 109 млрд евро). По данным Госдепартамента США, только военная помощь с начала войны в феврале 2022 года и до вступления Трампа в должность составила 65,9 миллиарда долларов, что является наибольшим военным вкладом в защиту Украины от российской агрессии среди всех стран мира. Однако эти расчеты не дают даже приближенно тех 300, а затем и 350 млрд долларов, которые называет Трамп в качестве переданной Украине помощи.

Трамп раскритиковал Зеленского за слова о нескором мире с РФ

Президент США 3 марта вновь выступил с утверждением, что Владимир Зеленский не хочет мира в Украине, и пообещал, что "не будет далее терпеть этого". Такое сообщение республиканец опубликовал в принадлежащей ему в соцсети TruthSocial, процитировав сообщение агентства Associated Press об общении Зеленского с журналистами после саммита в Лондоне 2 марта. Тогда президент Украины сказал, что до соглашения о прекращении огня с Россией "еще очень-очень далеко".

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет больше терпеть этого! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США. Наверное, это не лучшее заявление в плане демонстрации силы против России. О чем они думают?" - написал Трамп.

После словесной перепалки в Белом доме 28 февраля Трамп уже говорил, что "Зеленский не готов к миру, если Америка в деле, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах". "Он может вернуться, когда будет готов к миру", - заявил тогда республиканец.

Зеленский: Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность

После поста Трампа Зеленский написал в своих соцсетях, что "очень важно, чтобы мы постарались сделать нашу дипломатию по-настоящему содержательной, чтобы как можно скорее положить конец этой войне". "Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего, потому что война разрушает наши города и села. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность. Мы работаем вместе с Америкой и нашими европейскими партнерами и очень надеемся на поддержку США на пути к миру. Мир нужен как можно скорее", - написал президент Украины.

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