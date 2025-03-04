Как Британия расплачивалась с США за помощь во время Второй мировой войны

Несмотря на то, что в обеих мировых войнах США и Великобритания были на одной стороне, вопрос военной и финансовой помощи и того, чей вклад был решающим для победы, долгое время бросал тень на "особые" отношения двух мощных государств по разные стороны Атлантики.

В США было много тех, кто считал, что страна должна держаться в стороне от каких-то заокеанских конфликтов, а решения о помощи союзникам проходили сложный и длительный процесс согласования. Британские политики, так же как сейчас украинские, выражали разочарование действиями Вашингтона и заявляли, что так союзникам делать не подобает.

В целом некоторые события и заявления почти столетней давности выглядят очень похожими на сообщения из современной ленты новостей об Украине.

"Я не могу поверить, что это является последним словом Соединенных Штатов. Я не могу поверить, что нация, чья политика ленд-лиза, которую я сам называл "самым бескорыстным актом в мировой истории", поступит так грубо и жестко по отношению к союзнику, который держал оборону, пока Америка только готовила свое оружие", — это заявление Уинстон Черчилль сделал 24 августа 1945 года.

Тогдашний британский премьер Клемент Эттли как раз объявил в парламенте, что США прекращают самую масштабную программу помощи времен Второй мировой войны. Решение об этом американский президент Гарри Трумэн принял после капитуляции Японии.

Одним из последствий этого решения стало подписание масштабного кредитного соглашения между Британией и США в конце того же, победного для обоих союзников, 1945 года. Лондон окончательно расплатился с США по этому соглашению только в декабре 2006 года. А о справедливости и выгодности этого соглашения политики, экономисты и историки спорят до сих пор.

Впрочем, это был лишь один из эпизодов истории двух мировых войн ХХ века, в которых Британия была одним из главных участников, отчаянно искала деньги, чтобы покрыть свои расходы на эти войны, и находила их у США, своей бывшей колонии, которая получила независимость за полтора столетия до того.

Большой англо-американский заем

Решение президента Трумэна о прекращении ленд-лиза стало шоком для нового британского лейбористского правительства, которое летом 1945 года одержало победу на выборах над консерваторами во главе с Уинстоном Черчиллем, лидером военного времени.

На момент завершения войны в Европе государственный долг Британии превышал 200% от ее ВВП, — в таких долгах страна не была со времен войны с Наполеоном.

Вдобавок к абсолютно истощенной войной экономике самой Британии на правительстве лежала ответственность за остальное Британское Содружество наций, ресурсы которого тоже были серьезно подорваны войной, а также за лежащую в руинах британскую зону оккупации в Германии.

По словам известного экономиста и главного финансового советника британского правительства Джона Мейнарда Кейнса, страна приближалась к "финансовому Дюнкерку". Именно этот экономист, именем которого назвали целое направление экономической теории, возглавил британскую делегацию на переговорах о финансовой помощи от США после прекращения ленд-лиза.

Переговоры начались уже в сентябре 1945-го и завершились подписанием соглашения в декабре 1945 года. Это произошло всего за несколько месяцев до смерти самого Кейнса, который во время переговоров был уже сильно болен.

Сначала Кейнс и его команда надеялись на грант, то есть безвозвратную помощь, или, в худшем случае, на беспроцентный кредит. По мнению британской стороны, это было бы справедливо, учитывая все жертвы, которые понесла Британия для победы над нацизмом.

Но очень скоро стало понятно, что американцы ожидают лишь чисто коммерческой сделки. И речь шла не только о процентах (в конце концов, заем в 4,34 млрд долларов предоставили под 2% годовых на 50 лет). Американцы также хотели получить определенные преимущества в виде продления срока базирования своих войск на британских базах, преференции для доступа американских авиа- и телекоммуникационных компаний.

А главное — рынки для американской экономической экспансии, для которой у США после завершения войны были и возможности, и аппетиты. Ее инструментом стал переход на полную конвертируемость фунта стерлингов.

Как пишет британский и американский историк Тони Джадт в работе "После войны", это означало, что Соединенное Королевство должно избавиться от "имперских амбиций в отношении заморских доминионов, прекратить ручное управление курсом и сделать фунт стерлингов полностью конвертируемой валютой".

Начавшееся после этого бегство из фунта в доллар вылилось в то, что Британии пришлось смириться со своим переходом во второй эшелон мировых держав.

В то время как многие называли условия кредита вполне приемлемыми для Британии, другие указывали, что британскому правительству было трудно их выполнить, поскольку они предусматривали коренные изменения в британской экономической политике.

Даже в правящем кабинете были министры, выступавшие против соглашения. Некоторые призывали подождать, пока американцы не согласятся на лучшие для Британии условия, но общее мнение было таково, что соглашение дает стране жизненно необходимый финансовый ресурс.

Докладывая о сделке в Палате лордов, Кейнс заявил, что "наши американские друзья были заинтересованы не в наших ранах, …, а в нашем выздоровлении. Они хотели получить заверения, что мы собираемся как можно скорее встать на ноги".

Частично средства этого кредита были использованы для того, чтобы заплатить за остаток помощи, поступившей еще по ленд-лизу, но "зависшей" из-за того, насколько внезапным было решение Трумэна о прекращении программы. Хотя американцы продали "остатки" помощи с дисконтом в 90%, на это ушло более 500 млн долларов.

Последний платеж на 83,25 млн долларов по англо-американскому кредиту состоялся в последний рабочий день 2006 года, 29 декабря. Общая сумма выплат в пользу США по этому кредиту составляла 7,5 млрд долларов.

Как заявлял тогдашний министр экономики Великобритании Эд Боллз, этой выплатой наконец закрыли долг за поддержку, оказанную Соединенными Штатами за 60 лет до этого: "Это была жизненно необходимая поддержка, которая помогла Британии победить нацистскую Германию и обеспечить мир и процветание в послевоенный период".

Тень долгов за Первую мировую

Когда в сентябре 1939 года в Европе началась вторая большая война, американский президент Франклин Д. Рузвельт заявил, что хотя по закону США должны сохранять нейтралитет, он не может просить всех американцев тоже оставаться нейтральными. В то время как сам президент поддерживал предоставление помощи Лондону, общественное мнение и значительная часть политиков в США были против того, чтобы как-то помогать или вообще втягиваться в еще один заокеанский конфликт.

Не в последнюю очередь на такие настроения повлияло то, как европейские страны, в частности, Великобритания, рассчитались, или скорее не рассчитались, за помощь, оказанную Соединенными Штатами во время Первой мировой. Тогда за 5 лет от 1914-го до 1919-го года британский национальный долг вырос более чем в 10 раз.

Из-за Великой депрессии, а также учитывая то, что договоренности о репарациях после Первой мировой так и не были полностью выполнены, с 1931 года Британия несколько раз откладывала платежи, а в 1934 году фактически заявила о дефолте по долгам, которые на тот момент составляли более 4 млрд долларов (по оценкам Госдепа, это примерно треть из общей суммы, которую союзники задолжали США после Первой мировой войны).

Этот долг до сих пор остается непогашенным, но в 2015 году Британия полностью погасила долги по своим ценным бумагам, выпущенным под лозунгом "В отличие от солдат, инвесторы ничем не рискуют", чтобы покрыть расходы в Первую мировую.

Опыт невозврата всего одолженного в Первую мировую (и Британия была далеко не единственной, кто не вернул деньги) привел к тому, что в 1935–1937 годах Соединенные Штаты приняли так называемый Акт о нейтралитете и несколько поправок к нему, которые прямо запрещали оказывать помощь воюющим странам, независимо от того, являются они агрессорами или же защищаются.

С началом Второй мировой вопрос долгов за предыдущую войну снова начали обсуждать. Тогдашний глава Генштаба американской армии генерал Джордж Маршалл (тот самый, именем которого через 10 лет назовут план послевоенного восстановления Европы) вообще считал, что Великобритания капитулирует почти сразу после Франции, а потому американская помощь, если ее предоставить британцам, очень скоро окажется в руках немцев.

Поэтому президенту Рузвельту пришлось искать способ, как помочь Британии, не выходя за рамки законов США и не раздражая общественное мнение и сторонников изоляционизма и нейтралитета.

Плати и бери

Новая поправка к Акту о нейтралитете от 1939 года, принятая Конгрессом США после нападения Германии на Польшу, позволяла, чтобы воюющие страны закупали оружие и другие необходимые для войны товары у США по так называемому принципу "cash and carry" — "плати и бери". Забирать предоставленную США помощь страны должны были на своем транспорте.

Именно так Британия из валютных и золотых запасов оплачивала и получала американские оружие и продовольствие в самый тяжелый период войны, когда после падения Франции в июне 1940 года оказалась фактически один на один с нацистской Германией.

Воздушная Битва за Британию, начавшаяся с июля 1940 года, и немецкий ответ из массированных бомбардировок британских городов, начиная с "Лондонского блица", быстро истощили все резервы даже такой мировой державы, которой в то время была Британия.

В сентябре 1940-го, чтобы хоть как-то помочь, президент Рузвельт подписал соглашение, по которому США передавали Британии 50 списанных эсминцев в обмен на 99-летний лизинг территорий на Ньюфаундленде и Карибах, которые США использовали бы как базы для своих ВВС и ВМС.

Сначала тогдашний британский премьер Уинстон Черчилль хотел получить американские корабли бесплатно, но довольно быстро понял, что надо идти на уступки и демонстрировать, как это обезопасит сами США, чтобы соглашение было одобрено Конгрессом.

Для Рузвельта ситуация осложнялась тем, что во время избирательной кампании 1940 года он пообещал сохранить Америку вне войны.

"Я говорил это раньше, повторяю сейчас и буду повторять: ваших ребят не будут отправлять воевать ни в одной из иностранных войн", — заявлял американский президент-демократ, который хотел быть избранным на третий срок вопреки устоявшейся политической традиции.

Но, как говорил сам Рузвельт, пытаться оперировать разумными аргументами, когда падают бомбы, невозможно.

Одалживай и арендуй в арсенале демократии

После выборов, в конце ноября 1940 года, британский посол лорд Лотиан по прибытии в США заявил журналистам: "Что ж, ребята, Британия на нуле, нам нужны ваши деньги".

Быстро распространенную американскими СМИ цитату британского посла премьер Черчилль счел не лучшим проявлением дипломатического такта. Но уже в декабре сам сообщил Рузвельту в личном письме на 15 страницах, что "приближается момент", когда Британия больше не сможет оплачивать поставки.

В том же месяце президент США предложил идею с ленд-лизом — предоставлением Британии в безвозмездную "аренду" оружия и всего необходимого для войны при условии, что это является "жизненно важным для защиты Соединенных Штатов".

В конце 1940 года в одной из своих "бесед у камина" президент Рузвельт заявил, что США должны стать "арсеналом демократии" и использовать свой промышленный и аграрный потенциал, чтобы помочь другим выстоять в жестокой битве с нацизмом.

Чтобы получить поддержку ленд-лиза в Конгрессе, против которого выступали преимущественно республиканцы-изоляционисты, понадобилось два месяца, но в марте 1941 года Акт в поддержку обороны Соединенных Штатов приняли и подписали.

Он предоставлял широкие полномочия президенту США распоряжаться американской помощью в рамках выделенных Конгрессом средств. Первые поставки по ленд-лизу начали поступать в Британию в апреле 1941-го.

Великобритания была не единственной страной, получившей помощь от США по ленд-лизу, но ее доля была наибольшей.

В целом США оказали помощь 30 странам и получателям — от Советского Союза и Китая до польского и норвежского правительств в изгнании — на 50 с лишним млрд долларов (около 672 млрд долларов в ценах 2023 года).

Великобритания получила помощи на 31,4 млрд долларов (421 млрд долларов в ценах 2023 года).

Вторым крупнейшим получателем помощи США — на 11,3 млрд долларов (152 млрд долларов в ценах 2023 года) — был СССР, который после войны расплачивался с США в том числе и редкоземельными минералами.

Ассортимент поставок по ленд-лизу тоже был чрезвычайно широким — от танков и самолетов до молока и консервов.

Несмотря на одобрение Конгрессом, ленд-лиз продолжали критиковать, а летом 1941 года американские газеты много писали о том, как британская дипломатическая миссия в Соединенных Штатах якобы покупает дорогие вина и деликатесы на выделенные по программе средства. Президенту Рузвельту снова пришлось вмешаться — он назвал эти сообщения злонамеренной пропагандой с целью подрыва оборонных усилий США.

Хотя Черчилль называл ленд-лиз "самой бескорыстной сделкой", многие отмечали, что ленд-лиз позволил США отстаивать свои интересы в победе над нацистами тогда, когда граждане страны и политики были не готовы вступить в открытый конфликт.

"Мы покупаем, а не предоставляем (бесплатно), — заявлял на дебатах в Сенате тогдашний министр обороны США Генри Стимсон. — Мы покупаем нашу безопасность на время, пока мы готовимся".

Экономические и политические обозреватели по обе стороны Атлантики также по большей части соглашаются, что ленд-лиз в значительной степени определил распределение сил в мире и новый экономический порядок после завершения Второй мировой войны.

В апреле 1948 года президент Трумэн подписал еще один план помощи США разрушенной войной Европе и другим странам мира, который получил название по имени своего автора — в то время руководителя Госдепа Джорджа Маршалла.

Из него Британия также получила немалую долю. Но, в отличие от предыдущей помощи, эти средства были преимущественно грантами (займом были лишь 337 млн долларов из 2,7 млрд долларов общей суммы, которую получила Британия по Плану Маршалла), и тратились не на войну, а на мирное восстановление после нее.

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