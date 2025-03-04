Пентагон отрицает, что отменил наступательные кибероперации против России. Ранее об этом сообщали СМИ

Неназванный представитель Пентагона в разговоре с агентством Bloomberg опроверг появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что глава ведомства Пит Хегсет приказал приостановить "наступательные кибероперации против России".

Собеседник агентства сообщил на условиях анонимности, что Хегсет "не отменял и не откладывал никаких киберопераций, направленных против злонамеренных российских целей". По словам источник, приоритет главы Пентагона — безопасность американских военных.

Первым о пристановке киберопераций против России по приказу Хегсета еще 28 февраля сообщило издание The Record. В последующие дни эту информацию подтвердили источники The Washington Post, The New York Times, CNN и Associated Press. Отмечалось, что Хегсет принял такое решение до того, как в Белом доме произошла перепалка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

3 марта Трамп распорядился приостановить поставки военной помощи Украине, сообщили американские СМИ. По данным Bloomberg, это решение касается в том числе вооружений, которые только направляются в Украину или находятся на транзитных складах в Европе.

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