Пентагон отрицает, что отменил наступательные кибероперации против России. Ранее об этом сообщали СМИ

Первым о пристановке киберопераций против России по приказу Хегсета еще 28 февраля сообщило издание The Record. В последующие дни эту информацию подтвердили источники The Washington Post, The New York Times, CNN и Associated Press. Отмечалось, что Хегсет принял такое решение до того, как в Белом доме произошла перепалка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.