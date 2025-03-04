Оппозиция зажгла файеры и разбросала дымовые шашки на заседании парламента Сербии. Сообщается о трех раненых

Оппозиционные депутаты устроили беспорядки во время первого заседания весенней сессии сербского парламента в Белграде, сообщает The Guardian.

По данным издания, после утверждения повестки дня несколько оппозиционных депутатов направились в сторону спикера Аны Брнабич, но были остановлены охраной. Другие парламентарии начали бросать дымовые шашки и распылять слезоточивый газ в зале заседания.

По словам Брнабич, пострадали три женщины-депутата. У одной из них случился инсульт, другая получила ранение в голову, третья находится на восьмом месяце беременности. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В Сербии с осени проходят массовые протесты, начавшиеся после обрушения навеса над входом на вокзал Нови-Сада. Тогда погибли 15 человек. Протестующие и оппозиция требуют наказать ответственных и отправить в отставку высшее руководство страны. Сербские власти утверждают, что демонстрации спонсируются из-за рубежа.

В конце января о своей отставке объявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич. Ее должны были утвердить на сегодняшнем заседании парламента. Как отмечает Associated Press, оппозиция была недовольна тем, что парламент сначала приступил к другим вопросам.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !