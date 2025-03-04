Шмыгаль: Киев готов подписать соглашение с США по ресурсам

На пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины поблагодарил американцев и пообещал, что его страна "будет делать все", чтобы сотрудничество с США продолжалось.

Украина готова "в любой момент" подписать сделку с США по полезным ископаемым. Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль на пресс-конференции во вторник, 4 марта. При этом он выразил благодарность американскому народу за оказанную Украине поддержку.

"Мы, повторяю, благодарны американцам, американской нации. Мы готовы подписать соглашение, которое подготовлено, о создании соответствующего инвестиционного фонда для того, чтобы начать работу с США на абсолютно прагматичной, экономической основе. Это соглашение утверждено правительством Украины. Мы в любой момент готовы начать это сотрудничество", - цитирует Шмыгаля в переводе на русский язык информагентство УНН.

По словам украинского премьера, США являются для Киева "стратегическим, важным, сверхважным партнером".

"Мы благодарны США и будем делать все для того, чтобы наше сотрудничество продолжалось на том же уровне, на котором было до сих пор, настойчиво, дипломатично, спокойно. Работаем над этим, повторю, ежедневно, и ежедневно происходят контакты с администрацией президента, с Конгрессом, и эта работа будет продолжаться. Я убежден, что мы достигнем мира в Украине совместно", - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее, 26 февраля, Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство "принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании Инвестиционного фонда восстановления".

Тогда же премьер-министр перечислил основные пункты этого документа. Из них следует, что Инвестиционный фонд восстановления станет совместной собственностью Украины и США и будет совместно управляться правительствами обеих стран.

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