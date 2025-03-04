Зеленский заявил о готовности работать под "сильным лидерством" Трампа для мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру, и он готов работать в этом направлении "под сильным лидерством президента Трампа".

"Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь прочного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну…", — написал президент Украины в X.

"Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры — и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении", — продолжает в своем посте Зеленский.

"Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Досадно, что это произошло. Пора сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными", — написал президент Украины.

"Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежным гарантиям безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", — пишет Зеленский.

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