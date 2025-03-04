Чехия сообщила об остановке поставок российской нефти

Государственная нефтетранспортная компании Чехии MERO ČR сообщила об остановке экспорта российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Запасов сырья в Чехии хватит на три месяца. Возможны альтернативные поставки.

Государственная нефтетранспортная компании Чехии MERO ČR сообщила об остановке поставок российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". Такое заявление опубликовано на сайте компании во вторник, 4 марта.

"MERO ČR располагает информацией о прекращении поставок нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба", - сказано в сообщении. В компании отметили, что сейчас "существенных ограничений на поставку нефти на НПЗ Чехии нет", запасов нефти и нефтепродуктов в стране хватит на 90 дней.

В то же время в MERO ČR заявили о технической готовности к альтернативным поставкам нефти. Например, через Трансальпийский нефтепровод (TAL), по которому в Чехию поступает сырье с нефтяного терминала в итальянском Триесте. "MERO ČR уже полностью технически готова к запуску проекта TAL-PLUS. Благодаря этому пропускная способность нефтепровода TAL возросла настолько, что она полностью покрывает потребление обоих НПЗ Чехии", - сказали в компании.

Там также допустили возможность использовать нефтепровод Ингольштадт-Кралупы-Литвинов (ИКЛ), который соединяет Чехию с югом Германии.

"В случае ЧС уже сейчас возможно использование нефтепроводов TAL и ИКЛ в качестве полноценной альтернативы нефтепроводу "Дружба", - обещают в MERO ČR.

Комментария российской стороны о причинах прекращения поставок нет. 5-6 декабря 2024 года Чехия уже сталкивалась с кратковременным прекращением поставки нефти по "Дружбе". Тогда экспорт восстановили спустя два дня.

Чехия давно стремится найти замену "Дружбе"

"Дружба" - крупнейший российский трубопровод, по которому нефть поступает в Европу. Он построен еще в 1960-е. В белорусском Мозыре он делится на северную и южную нитки. Северная проходит по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы. Южная тянется через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию.

Прокачка нефти из России по северной ветке была остановлена из-за санкций Евросоюза. С февраля 2023 года по ней идет прокачка казахстанской нефти на НПЗ в немецком городе Шведт.

Венгрия, Словакия и Чехия добились исключения транспортировки нефти по южной ветке "Дружбы" из санкций ЕС. В 2023 году поставки по этому каналу обеспечили около 58% потребления нефти в Чехии. Однако Прага давно инвестирует в расширение ТAL и благодаря этому рассчитывала отказаться от нефти из РФ уже в первом полугодии 2025 года.

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