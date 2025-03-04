Вэнс: США нужно вернуть деньги за инвестиции в Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты должны "получить какую-то компенсацию за невероятные финансовые инвестиции" Вашингтона в Украину, добавив, что европейские страны получают компенсацию за свою поддержку.

"Это просто смешно и, честно говоря, оскорбление для американского народа, что у европейцев более выгодные условия, чем у американцев", — сказал Вэнс.

Отвечая на вопрос, могут ли США возобновить предоставление Украине военной помощи, Вэнс заявил, что когда Киев начнет переговоры, "все будет на столе".

По словам вице-президента США, чтобы продвинуться вперед, нужно, чтобы Украина пришла и сказала, что ей нужно, в частном порядке: "Это самое главное, и отсутствие частного взаимодействия нас беспокоит больше всего".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !