Reuters: соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых может быть подписано в пятницу
Fоtо: AFP/Scanpix/LETA

Администрация президента США Дональда Трампа планирует подписать соглашение с Киевом о доступе Соединенных Штатов к украинским минеральным ресурсам в эту пятницу, сообщили агентству Reuters во вторник четыре человека, знакомые с ситуацией.

По данным трех источников издания, президент Трамп сказал своим советникам, что хочет объявить о сделке в своем выступлении перед Конгрессом во вторник вечером.

Однако источники Reuters указывают, что соглашение еще не подписано, и ситуация может измениться.

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