Во вторник, 19 марта, в социальных сетях распространилось видео с безрассудным поведением подростков, которые на автомобиле Audi разогнались до 240 км/ч и на этой скорости въехали в населенный пункт Тинужи. Автомобиль с подростками чудом избежал столкновения со встречным автомобилем, врезавшись кювет.

Как видно на снятом самими подростками видео, молодая компания на Audi мчится по шоссе со скоростью более 200 км/ч. Примечательно, что все это снимает не регистратор, а сам водитель: в одной руке у него телефон, а в другой — руль. Даже когда перед ним грозило столкновение, водитель не убрал телефон в сторону, но продолжал снимать и управлять одной рукой.

Увеличив скорость с 220 до 240 км/ч, автомобиль въехал в населенный пункт Тинужи, где разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч. Когда пассажиры почувствовали, что это может плохо закончиться, то призвали водителя тормозить: "тормози! Город! 230!" Водитель же не послушал, но продолжал давить педаль газа — держа при этом в руке мобильный телефон.

Однако за поворотом появилось неожиданное препятствие — на обеих полосах перед несущимся на дикой скорости Audi оказались грузовики. Водитель Audi начал резко тормозить и лишь в последний момент со скоростью около 80 км/ч направил машину в кювет, так как противоположная полоса была занята другими авто. Водителю чудом удалось "вырулить" одной рукой, при этом зацепив боковое зеркало другого автомобиля.

Избежав трагедии, подростки остановились у края дороги и начали восторженно снимать свой автомобиль, демонстрируя в ролике перегретые и дымящиеся тормоза.

В сюжете видео частично виден номер Audi, начинающийся с "LI-6…", поэтому полиции не должно составить труда вычислить владельца этого автомобиля. Государственная полиция сообщила порталу Delfi, что передала эту информацию соответствующему подразделению и этот случай вскоре рассмотрят. Госполиция призывает свидетелей происшествия связаться по телефону 67829185 или 110.

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