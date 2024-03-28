20 марта Видземский районный суд приговорил к 18 годам тюремного заключения и двум годам пробационного надзора мужчину, который по корыстным соображениям убил своего деда, а его соучастник за пособничество и подстрекательство к убийству осужден на 13 лет лишения свободы и один год надзора, сообщили в прокуратуре.

Убийца был внуком убитого и одним из двух его наследников. Мужчина решил убить деда, когда узнал, что тот собирается продать свою недвижимость и вырубить лес на своем участке, что существенно уменьшило бы объем наследства

Мужчина достал из сейфа зарегистрированную на его имя винтовку и передал ее другому человеку, который, зная об намерении обвиняемого убить дедушку, согласился держать оружие у себя. Через несколько дней по указанию подсудимого соучастник убийства положил оружие в свой автомобиль, на котором убийца поехал к деду.

Увидев деда через кухонное окно, мужчина дважды выстрелил ему в голову через стекло. В результате выстрела потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и вскоре скончался.

После совершения убийства мужчина проник в дом деда и украл его кошелек.

Соучастник замещал убийцу на работе в охранной фирме и на служебной машине встретил его на месте убийства, за что получил не менее 140 евро. Этим помощь не ограничилась: позже соучастник убийцы сжег в своей печи вещественные доказательства — кошелек убитого деда со всем его содержимым.

Прокурор приговором суда удовлетворена.

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