За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 37 пожаров прошлогодней травы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).
Самые обширные пожары произошли в Елгавском и Аугшдаугавском краях - 6 и 3 гектара соответственно.
В целом за минувшие сутки ГПСС получила 91 вызов - 53 на тушение пожаров, в том числе на 37 возгораний прошлогодней травы, 19 на спасательные работы, а еще 19 вызовов были ложными.
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