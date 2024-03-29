Государственная полиция просит помощи в поиске Сергея Овсянникова (1946 г.р.), который пропал в Юрмале.

Мужчина в 7.30 вышел из пансионата Dzimtene на ул. Дарзиня 24, до сих его местонахождение неизвестно.

Был одет в красную куртку, темные брюки, на голове - коричневая шапка. Мужчина передвигается с самодельной тростью, в руках нес пакет с надписью TOP.

Полиция просит внимательно изучить фотографию пропавшего мужчины. Если вы видели его или знаете, где он может находиться, просьба звонить по номеру 110.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram