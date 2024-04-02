В этом году во время пасхальных праздников на дорогах было поймано меньше нетрезвых водителей, чем в прошлом году, заявил в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) начальник Управления безопасности движения Госполиции Юрис Янчевскис.

Длинные праздники прошли относительно спокойно. По сравнению с прошлым годом статистика водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в этом году лучше, но таких водителей по-прежнему много.

Янчевскис сообщил, что в эти выходные 57 водителей были пойманы за рулем в нетрезвом виде, и 37 из них были привлечены к ответственности за сильное опьянение. На прошлую Пасху за это правонарушение было задержано 82 водителя.

В целом за пасхальные праздники в Латвии зарегистрировано 293 дорожно-транспортных происшествия. За различные нарушения оформлено 2780 протоколов, половина из-за превышения скоростного режима.

В выходные дни сотрудники полиции работали в усиленном режиме.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram