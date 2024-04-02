Молодой человек, которого в последний раз видели на Новый год в гостевом доме в Салской волости, найден мертвым в реке Лиелупе, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Лауриса Заубе 2001 года рождения последний раз видели 1 января около двух часов дня в гостевом доме Pēterstraupes в Страупциемсе Бабитского края. Предположительно Заубе покинул гостевой дом и направился в сторону Гатциемса.
26 марта мужчина был найден мертвым в реке Лиелупе, недалеко от Спуньциемса.
В рамках уголовного процесса назначена судебно-медицинская экспертиза, но на данный момент нет никаких признаков того, что в отношении молодого человека было совершено уголовное преступление, отмечает полиция.
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