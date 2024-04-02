Молодой человек, которого в последний раз видели на Новый год в гостевом доме в Салской волости, найден мертвым в реке Лиелупе, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Лауриса Заубе 2001 года рождения последний раз видели 1 января около двух часов дня в гостевом доме Pēterstraupes в Страупциемсе Бабитского края. Предположительно Заубе покинул гостевой дом и направился в сторону Гатциемса.

INFORMĀCIJA PAPILDINĀTA 2.aprīlī plkst. 16.40:

Diemžēl š. g. 26.martā Lielupē, pie Salas pag. Spuņciema tika atrasts bezvēsts prombūtnē bijušais L. Zaube miris. Kriminālprocesā nozīmētas ekspertīzes, bet šobrīd nekas neliecina, ka pret L. Zaubi būtu vērsts noziedzīgs nodarījums. https://t.co/SX9QB8dkl9 — Valsts policija (@Valsts_policija) April 2, 2024

26 марта мужчина был найден мертвым в реке Лиелупе, недалеко от Спуньциемса.

В рамках уголовного процесса назначена судебно-медицинская экспертиза, но на данный момент нет никаких признаков того, что в отношении молодого человека было совершено уголовное преступление, отмечает полиция.

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