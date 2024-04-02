Сотрудники Земгальского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Саманту Григорьеву 2005 года рождения, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

В понедельник, 1 апреля, около 20:30, девушка вышла из своего дома в Риге, на улице Талсу, чтобы на поезде Рига-Елгава отправиться в свое другое место жительства в Яунсвирлаукской волости Елгавского края. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы девушки: рост около 174 см, стройное телосложение, волнистые темно-коричневые волосы со светлыми кончиками до середины спины.

В последний раз, когда Саманту видели, на ней была темно-синяя куртка с капюшоном, белые кроссовки Nike, с собой у девушки был черный рюкзак с эмблемой Jelgavas basketbols и розовая сумка для обуви.

Госполиция призывает всех, кто знает о возможном местонахождении Саманты, сообщить об этом стражам порядка по номеру телефона 110.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram