Прокуратура предъявила обвинения бывшему депутату Сейма Глории Гревцовой ("Младолатыши") в оправдании совершаемых Россией военных преступлений и объявила ее в розыск.

Гревцова не отреагировала на отправленные повестки, принудительно привести ее в прокуратуру не удалось, поскольку ее не нашли по месту жительства, поэтому на этой неделе экс-депутат была объявлена в розыск, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Агентство LETA убедилось в том, что, несмотря на объявление в розыск, Гревцова по-прежнему активна в социальных сетях. Также она стартует под вторым номером по списку партии "Младолатыши" на предстоящих выборах в Европарламент.

Гревцовой предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного закона - за оправдание военных преступлений и разжигание национальной розни. За такие преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пробационного надзора, общественных работ, штрафа.

Расследование вела Служба государственной безопасности (СГБ) до передачи дела в прокуратуру.

СГБ начала уголовный процесс против Гревцовой в связи с видеообращением тогдашнего парламентария, опубликованного в соцсети TikTok. В ролике Гревцова усомнилась в достоверности информации, которая размещена в Музее оккупации Латвии, и словах гида.

В ходе расследования служба также обнаружила другие видеообращения Гревцовой, которые содержат признаки уголовных преступлений. В опубликованных Гревцовой видеороликах СГБ констатировала оправдание военных преступлений России в Украине.

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