После того, как утих ажиотаж, связанный с водителем Audi, который мчался по Тинужи со скоростью 240 км/ч, "герой" публично сознался в содеянном правонарушении, обратился в Госполицию, а также попросил прощения у других участников движения и у общественности за свои необдуманные действия.

Спустя две недели после того, как видео с дорожными приключениями лихача стали достоянием общественности, тот решил отозваться на призыв активных пользователей CarBuy и рассказать о том, что творил на дороге перед камерой.

"Да, это был перебор, - признал водитель Audi, разогнавшийся в населенном пункте до 240 км/ч. - Это было безрассудно и глупо".

Также он публично извинился перед всеми, кто в тот момент участвовал в дорожном движении, а также кому его безрассудные действия создавали угрозу. "Правда, извиняюсь от всего сердца! Я уже получил хороший урок от своей семьи, что является самым строгим моральным наказанием", - заявил лихач, который сам воспитывает детей.

Также он добавил, что не гордится своим проступком, поскольку он был безрассудным и тупым: "Пожалуйста, не берите с меня пример! Если хотите гонять, поезжайте на трассу. У меня самого дети, и я очень хорошо понимаю эту ситуацию с другой стороны. Посмотрев это видео, кажется, что там за рулем кто-то не в своем уме".

Мужчина заявил, что свой первый автомобиль "Жигули" купил в 12 лет, ничего не сказав об этом родителям. "Автомобили, езда и адреналин от скорости у меня в крови", - заявил водитель. Он сообщил, что не размещал видео в соцсетях, а отправил пару-тройке "теперь уже бывших друзей". Те, в свою очередь, разослали видео дальше, после чего оно опало в соцсети.

Видео попало в соцсети 19 марта. На записи видно, как машина разгоняется до скорости 240 км/ч и влетает в населенный пункт Тинужи. Автомобиль чудом избегает столкновения со встречной машиной и вылетает на обочину. Примечательно, что все это снимает не регистратор, а сам водитель: в одной руке у него телефон, а в другой — руль. Когда пассажиры почувствовали, что дело может кончится плохо, они начали требовать, чтобы водитель затормозил.

В последний момент избежав аварии, машина остановилась у обочины. Пассажиры и водитель стали снимать дымящиеся тормоза.

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