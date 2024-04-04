В Латвии в среду из водоемов извлекли двоих погибших, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD).
Одного погибшего обнаружили в пруду в Калкунской волости Аугшдаугавского края, второго — в водоеме на улице Андрейостас в Риге. Погибших передали госполиции.
За прошедшие сутки VUGD получила 32 вызова: семь — на тушение пожаров, 16 — на спасательные работы, а девять вызовов оказались ложными.
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