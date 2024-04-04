Окружной суд Слупца (Великопольское воеводство Польши) удовлетворил ходатайство прокурора и полиции, решив на два месяца арестовать граждан Латвии и Грузии, подозреваемых в перевозке и распространении фальшивых банкнот евро.

За подобное преступление польское законодательство предусматривает наказание до 10 лет тюремного заключения.Мужчин задержали 1 апреля этого года. Одного из них — гражданина Грузии - разыскивали сотрудники районного управления полиции в Слупце как лицо, подозреваемое в использовании фальшивых банкнот для покупки автомобиля в районе Слупца в феврале этого года.

Гражданин Грузии будет привлечен к ответственности за введение в заблуждение владельца автомобиля и оплату сделки по покупке автомобиля фальшивыми банкнотами евро на сумму более 14 000 злотых (около 3600 евро).

У гражданина Латвии нашли почти 300 фальшивых банкнот номиналом 50 и 100 евро.

Сейчас следователи по уголовным делам работают над установлением сообщников задержанных.

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