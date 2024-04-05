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На этой неделе многие жители Латвии на различных платформах для обмена информацией получили сообщения на русском языке, в которых им предлагалось за вознаграждение устроить теракт. В Службе госбезопасности (СГБ) и Госполиции порталу Delfi пояснили, что подобные рассылки соответствуют интересам России — способствуют возникновению давлению и распространению страха в латвийском обществе.

В СГБ предупредили, что Россия и лица, поддерживающие ее политику, существенно увеличили свою активность, в том числе, и в интернете, нагнетая психологическое давление на латвийское общество и должностных лиц с целью добиться принятия решений в соответствии с интересами государства-агрессора, в том числе препятствовать предоставлению поддержки Украине.

СГБ призывает жителей Латвии не поддаваться на подобные провокации и воздержаться от дальнейшей рассылки таких сообщений.

Служба госбезопасности также предупреждает, что за терроризм, а также за вербовку лиц для проведения террористического акта в Латвии предусмотрена уголовная ответственность.

Информацию о том, что многие жители Латвии получили провокационные сообщения, в которых предлагалось совершить теракты в Риге, подтвердили и в Госполиции. Любые сообщения об угрозах рассматриваются полицией как реальные, поэтому подобные сообщения проверяются, устанавливается степень риска и потенциальная опасность.

Что касается сообщений, которые в течение недели получают жители Латвии, то в данном случае риск оценивается как низкий, а ситуация не представляет физической опасности.

"Цель подобных сообщений – сознательно посеять и усилить чувство страха в обществе, создавая таким образом искусственное напряжение. Чтобы сообща бороться с этим, важно не поддаваться на сообщения, рассылаемые преступником, и эмоциям, вызывающим тревогу, потому что тревога, которую пытаются посеять в обществе – это именно то, чего хотят добиться эти преступники", – подчеркнули в Госполиции.

Госполиция призывает довериться ответственным службам и воздержаться от дальнейшей рассылки сообщений с потенциальным провокационным предложением.

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