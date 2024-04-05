По информации Госполиции, в пятницу, 5 апреля, около 12.00 в Огрском крае, на 53-м км дороги P85 (между Рижской ГЭС и Яунелгавой) произошло лобовое столкновение между легковым и грузовым автомобилями.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что медики оказывали одному пострадавшему помощь на месте аварии, но затем было принято решение доставить его в больницу. Его состояние оценили как средне тяжелое.

Из-за аварии на этом участке дороги движение осуществляется по одной полосе. Объехать место ДТП можно по дорогам V979 Энкурниеки — Бирзгале, V995 Друва — Бирзгале — Валле и P87 Бауска — Айзкраукле.

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