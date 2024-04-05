Днем в пятницу, 5 апреля, на Сигулдском шоссе (автодорога А2) перед Гаркалне перевернулся тяжелый автомобиль, после чего у него разбился полуприцеп и выпал перевозимый груз. В ДТП погиб один человек, сообщили порталу Delfi в госполиции.

На видео, опубликованном очевидцами, видно, что грузовой автомобиль перевернулся на разделительной полосе обоих направлений движения. На место происшествия прибыли и бригады полиции, и скорой помощи. В видеосюжете не видно, чтобы в происшествии было замешано еще одно транспортное средство. Скорее всего, водитель грузовика не удержал свою машину и съехал с дороги или же избегал потенциального столкновения.