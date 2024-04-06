Вечером в субботу, 6 апреля, в Стопиньской волости Ропажского края возник пожар, к тушению которого были привлечены значительные силы, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В VUGD поступил вызов на место происшествия в 17:12. По предварительной информации, открытым пламенем горела пристройка жилого дома и огонь распространился и на жилой дом.

К работам по тушению пожара привлечены значительные силы – более 20 пожарных и спасателей с шестью автоцистернами и водовозом.

Горят крыша одноэтажного жилого дома площадью 300 квадратных метров и сарай площадью 7 квадратных метров. В пожаре пострадал один человек.

В 18:41 пожар удалось локализовать, но работы по тушению продолжаются.

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