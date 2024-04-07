Утром в субботу пожар уничтожил ферму в Вентспилсском крае. В огне погибли домашние птицы и коза, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.

6 апреля в 8:11 утра ГПСС получил вызов в волость Пилтенес Вентспилсского края - огонь вспыхнул в одноэтажном кирпичном сарае площадью 400 квадратных метров. В одном из помещений сарая находились 20 кур и коза - они погибли во время пожара. Огонь был ликвидирован в 13:46.

Также в субботу в 11:48 пожарным поступил вызов на улицу Ванес в Лиепае, где в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома загорелись хозтовары на площади 20 кв м. Из горящей квартиры был спасен один пострадавший, которого пожарные передали Службе скорой медицинской помощи. Еще одного человека удалось спасти с помощью спасательной маски. Всего из здания эвакуировали 30 человек. В 13:31 пожар был потушен.

В 17:12 в ГПСС поступил звонок в Стопиньскую волость Ропажского края, где открытым пламенем горела пристройка жилого дома. Через короткое время огонь уже охватил и жилой дом. К работам по тушению были привлечены значительные силы – более 20 пожарных и спасателей с шестью автоцистернами и водовозом. В результате пожара сгорели крыши дома площадью 300 кв м и сарая площадью 7 кв м. В результате пожара пострадал один человек. В 22:38 огонь был потушен.

В целом за минувшие сутки, с 6:30 субботы до 6:30 воскресенья, в ГПСС по Латвии поступило 42 вызова: 13 - по тушению пожаров, 23 - по спасательным работам, а шесть звонков оказались ложными.

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