В социальных сетях распространяется видео с дракой подростков в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс. Участники драки успели разбежаться до прибытия полиции, сообщает портал tv3.lv.

В соцсети X опубликован ролик (на текущий момент он удален — прим.), где запечатлена группа подростков, участвующая в серьезной драке. Видео снято в микрорайоне Зипениеккалнс в Риге. При этом, ни один из потенциальных пострадавших не обратился в Государственную полицию, уточнил информацию портал tv3.lv.

Выяснение отношений между подростками путем кулачного боя развернулось прямо перед продуктовыми магазинами Maxima и Mego. Из ролика следует, что одного из подростков толкнули на землю и пинали ногами. Один из четырех нападающих даже попытался взобраться на лежащего на земле. Позже драка продолжилась на ногах.

Государственная полиция получила вызов и немедленно отправилась на место происшествия. Однако, по прибытии полицейских подростков уже не было на месте — они успели разбежаться, сообщила представитель отдела общественных отношений Госполиции Лига Дзилума.

В настоящее время ни один из потенциальных пострадавших не обратился в полицию, также нет информации о пострадавших.

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