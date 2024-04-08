Прокуратура передала в Земгальский районный суд материалы дела, начатого в отношении официанта, который обвиняется в сексуальном насилии над коллегами-девушками. Двое из жертв на момент совершения преступления не достигли совершеннолетия.

Как следует из материалов уголовного дела, официант и все потерпевшие девушки работали в одном кафе. Обвиняемый приставал к девушкам и совершал против них противоправные действия насильственного сексуального характера, зная, что от него зависят их трудовые отношения, а жертвам была необходима эта работа.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый пользовался ситуацией, когда оставался наедине со своей жертвой, и ему никто не мог помешать. Одна из девушек неоднократно подвергалась сексуальному насилию.

Кроме того, против воли своих жертв он сохранил в своем телефоне и компьютере фотографии потерпевших в обнаженном виде.

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