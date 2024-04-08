В воскресенье, 7 апреля, после 19.00 сотрудники Отдела специального назначения Управления реагирования Государственной полиции, производя рейд на нетрафарированной машине, зафиксировали на Юрмальском шоссе водителя мотоцикла Yamaha, который ехал со скоростью 160 километров в час вместо разрешенных 90 километров в час.

Водитель мотоцикла не внял указаниям полиции остановиться, и начал убегать. Мотоциклисту не удалось уйти от стражей порядка, его остановили, а за допущенные нарушения Государственная полиция возбудила несколько дел об административных правонарушениях.

Когда полицейские впервые попросили водителя Yamaha остановиться, мотоциклист оглянулся на полицейскую машину и ускорил движение, пытаясь оторваться от стражей порядка. При этом водитель еще больше превысил разрешенную скорость движения - до более чем 200 километров в час.

Полицейские неоднократно требовали остановить транспортное средство, однако водитель мотоцикла продолжал движение до Юрмалы, где развернулся и поехал обратно в сторону Риги, продолжая не подчиняться требованиям правоохранителей остановить транспортное средство.

Въехав в Ригу, водитель мотоцикла продолжил движение, не снижая скорость до разрешенной, затем свернул на улицу Упесгривас, где на пересечении с улицей Кантора, совершил несколько маневров для обхода автомобиля Госполиции. В результате произошло столкновение.

Водитель мотоцикла получил сотрясение мозга, но госпитализация ему не потребовалась.

Полицейские установили, что за рулем мотоцикла сидел мужчина 1992 года рождения, не имевший права на управление транспортным средством. В общей сложности Государственная полиция возбудила четыре дела об административных правонарушениях: за превышение разрешенной скорости движения, за вождение без водительских прав, за неподчинение требованиям сотрудников полиции (за побег) и за совершение дорожно-транспортного происшествия.

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