Латгальский районный суд приговорил к пожизненному заключению 32-летнего мужчину, который в период с 2019 по 2023 год неоднократно насиловал свою малолетнюю дочь.

В обвинительном заключении было указано, что в течение четырех лет мужчина принуждал ребенка, не достигшего 16-летия, к сексуальным действиям и неоднократно совершал с ней насильственные сексуальные действия.

В прокуратуре сообщили, что в силу своего возраста девочка не осознавала происходящее и не оказывала отцу сопротивления.

В результате противоправных действий обвиняемого возникла угроза сексуальной неприкосновенности, нравственности и нормальному физическому и психическому развитию жертвы.

В ходе досудебного следствия подсудимый не признал своей вины в содеянном, однако на суде полностью признал вину, поэтому дело рассматривалось без проверки доказательств.

"Последствия, которые может вызвать сексуальное насилие над ребенком, очень серьезны. Право ребенка на безопасность, здоровье и жизнь нарушается путем использования его тела. Из-за таких действий страдает и психологическое здоровье ребенка. Лица, совершившие подобные преступления, должны быть привлечены к ответственности перед законом, к ним следует относиться со всей строгостью", - отметили в Южнолатгальской прокуратуре.

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