Фото: Kadrs no video

В социальной сети TikTok было опубликовано видео, на котором запечатлено, как мужчина с закрытым лицом срывает украинский флаг со здания на улице Кр. Барона в Риге. Госполиция в связи со случившимся начала расследование.

Преступление было совершено в пятницу, 5 апреля. В связи с инцидентом был начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, если они были сделаны группой лиц, а также за умышленное уничтожение или порчу чужого имущества.

На данный момент ведутся процессуальные действия.

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