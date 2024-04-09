В социальной сети TikTok было опубликовано видео, на котором запечатлено, как мужчина с закрытым лицом срывает украинский флаг со здания на улице Кр. Барона в Риге. Госполиция в связи со случившимся начала расследование.

Преступление было совершено в пятницу, 5 апреля. В связи с инцидентом был начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, если они были сделаны группой лиц, а также за умышленное уничтожение или порчу чужого имущества.