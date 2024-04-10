В Гаркалнской волости Ропажского края во вторник погиб водитель автомобиля, который врезался в дерево и загорелся.

Как сообщили в Государственной полиции, во вторник около 20:00 на автодороге P3 Гаркалне-Алаукстс водитель автомобиля Citroen Berlingo врезался в дерево, после чего машина загорелась. Водитель автомобиля погиб в результате аварии.

За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий, в семи авариях пострадали восемь человек, один погиб. Среди пострадавших — два пешехода и два водителя электроскутеров.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала во вторник 14 водителей, в том числе у 11 концентрация алкоголя превышала 1,5 промилле, поэтому они будут привлечены в уголовной ответственности.

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